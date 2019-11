CrowdStrike Holdings Inc. ist ein Unternehmen für Cybersicherheitstechnologie mit Sitz im sonnigen Sunnyvale, Kalifornien. Es bietet Endpunktsicherheit, Bedrohungsinformationen und Cyberattack-Reaktionsdienste an. Nach einem etwas holprigen Börsendebüt Mitte Juni verdoppelte sich der Wert der Aktie bis Mitte August, anschließend kam die Ernüchterung. Das Wertpapier fiel auf einen Wert von 44,58 US-Dollar zurück und hat die letzten Wochen an einem nachhaltigen Boden gebastelt, der durch die jüngsten Kurszuwächse bestätigt wurde und zudem noch der EMA 50 (blaue Linie) geknackt werden konnte. Das dürfte dem Papier auf Sicht der nächsten Wochen weiteren Auftrieb verleihen und eignet sich für ein kurzfristiges Long-Investment.

Kaufsignal aktiv

Aus technischer Sicht besitzt die Aktie von CrowdStrike oberhalb des EMA 50 bei derzeit 57,64 US-Dollar nun weiteres Kurspotenzial, um in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei rund 70,14 US-Dollar zuzulegen. An den Oktoberhochs sollten jedoch vereinzelte Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden, weshalb die Handelsidee an dieser Stelle zunächst auch endet. Die vorausgegangenen Kursgewinne müssen zuvor aber noch verdaut werden, das könnte sich zeitweise in Rücksetzern zurück auf 55,00 US-Dollar widerspiegeln. Brenzlig für die Aktie wird es allerdings erst unter einem Niveau von 51,45 US-Dollar, in diesem Fall könnte es noch einmal an die Jahrestiefs bei 44,58 US-Dollar abwärts gehen.