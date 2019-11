Globale Wachstumsverlangsamung dürfte allmählich ihr Ende finden

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Globales Wachstum: Das weltwirtschaftliche Wachstum hat sich in Q3 2019 das sechste Mal in Folge abgeschwächt, so die Analysten der Hamburger Commercial Bank in einer aktuellen Ausgabe von "Am Puls der Weltwirtschaft".Sie würden jedoch keine Anzeichen eines bevorstehenden Absturzes sehen. [ mehr