Mit dem neuen Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50 können Anleger auch bei stagnierenden oder fallenden Indexnotierungen weit über den aktuellen Inflationsraten liegende Jahresrenditen erwirtschaften.

Zu Recht erfreuen sich die von der HVB in regelmäßigen Abständen zur Zeichnung angebotenen Best in Express Plus-Zertifikate auf den EuroStoxx50-Index bei Anlegern großer Beliebtheit. Neben den interessanten Renditechancen und den hohen Sicherheitspolstern besteht der Anreiz für den Kauf dieser Zertifikate darin, zum tiefsten Stand des EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) innerhalb der ersten zwei Laufzeitmonate des Zertifikates einzusteigen.

Im Gegensatz zum direkten Indexinvestment, das ja nur bei einem Indexanstieg positive Rendite abwerfen kann, ermöglicht das neue HVB-Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index auch bei stagnierenden oder fallenden Indexnotierungen weit über den aktuellen Inflationsraten liegende Jahresrenditen.