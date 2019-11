Creditshelf will einen Kreditfonds für institutionelle Investoren auflegen. Damit will man deutsche KMUs fördern. Der Fonds soll ein Volumen von 150 Millionen Euro haben, investieren möchte creditshelf so in mehr als 150 Kredite. Der Europäische Investmentfonds beteiligt sich mit 30 Millionen Euro an dem Fonds. Das gilt als Signalwirkung, der Europäische Investmentfonds ist ein starker Partner.Wirklich aktiv werden dürfte ...