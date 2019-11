Die gute Stimmung an den Aktienmärkten hält an: Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq erreichten im Wochenverlauf neue Höchststände.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich zu Beginn der Woche grundsätzlich zuversichtlich, dass die derzeitigen Handelsgespräche erfolgreich beendet werden können („close to a deal“), konnte sich aber eine Drohung in Richtung Peking dennoch nicht verkneifen. Sollte es keine Einigung geben, so der US-Präsident, werden die Einfuhrzölle auf chinesische Waren erhöht. Laut Reuters bezieht er sich auf den bereits angekündigten Zollsatz von 15% auf Konsumgüter aus China, der am 15. Dezember wirksam würde. Wir deuten die Drohung als Machtdemonstration (für die der US-Präsident mittlerweile bekannt sein dürfte) und rechnen zeitnah nicht mit einer erneuten Verschärfung des Konflikts. Auch die EU-Autozölle werden wahrscheinlich nochmals verschoben, eine Entscheidung soll laut Trump schon sehr bald folgen.

Freitag, 15. November 2019 - Die gute Stimmung an den Aktienmärkten hält an: Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq erreichten im Wochenverlauf neue Höchststände. Dem DAX fehlen bis zum Allzeithoch noch gut 400 Punkte, doch für ein neues Jahreshoch reichte es schon. Haupttreiber der Entwicklung bleibt die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und die sich verdichtenden Hinweise auf eine Stabilisierung der Konjunktur. Wenn eine erneute Eskalation im Handelskonflikt vermieden werden kann (wovon wir ausgehen), dürften die Aktienmärkte gut unterstützt bleiben.

Amtsenthebungsverfahren: Erste Anhörungen – Botschafter belastet Trump

Vor dem Hintergrund der US-Wahlen im kommenden Jahr könnte das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten für politische Unruhe sorgen. Trump, der sich als vierter Präsident der Vereinigten Staaten mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert sieht, wurde am Mittwoch vom US-amerikanischen Botschafter in der Ukraine, William Taylor, stark belastet – weitere Anhörungen stehen heute sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nächster Woche an. Selbst wenn es nicht zur Amtsenthebung Trumps kommen sollte, verschlechtern sich – so deuten die Umfragen an – die Chancen auf eine Wiederwahl.





US-Staatsanleiherenditen dürften weiter anziehen

Mit der Entspannung im Handelskonflikt und der daraus resultierenden Rückkehr des Risikoappetits der Anleger haben auch die Rentenmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks korrigiert. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind über alle Laufzeiten hinweg angestiegen (siehe Grafik): 10-jährige T-Note-Renditen haben beispielsweise die 2%-Marke ins Visier genommen - Anfang Oktober wiesen sie noch eine Rendite von ca. 1,5% aus. Zwar wurde die Aufwärtsbewegung durch die Aussagen Trumps (s. oben) zunächst gestoppt, ein Umkehren des Trends halten wir trotzdem für unwahrscheinlich. Vielmehr rechnen wir in den letzten Wochen des Jahres mit leicht anziehenden Anleiherenditen und weiterhin gut unterstützten Aktienmärkten. Sowohl die USA (Wahljahr 2020) als auch China (Konjunktursorgen) sollten an einer Beilegung des Konflikts interessiert sein, ein (Teil-)Vertrag ist unserer Meinung nach deutlich wahrscheinlicher als eine Eskalation. Aber auch die Konjunkturdaten in den USA bieten ein freundlicheres Bild als im späten Sommer. Eine weitere Bestätigung des Konjunkturoptimismus könnte der US-Einkaufsmanagerindex liefern, wenn am kommenden Freitag die Markit-PMIs veröffentlicht werden.