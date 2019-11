Die Aktienmärkte befinden sich in weiten Teilen der Welt in regelrechter Feierlaune. In den USA markieren die wichtigen Indizes fast täglich neue Allzeithöchststände.

Die Aktienmärkte befinden sich in weiten Teilen der Welt in regelrechter Feierlaune. In den USA markieren die wichtigen Indizes fast täglich neue Allzeithöchststände. In Deutschland geht es ebenfalls nach oben. Zwar sind hier »lediglich« neue Jahresbestwerte zu verzeichnen – der Allzeitrekord von Anfang 2018 ist jedoch nur noch gut 2% entfernt. Treiber der Hausse sind die Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit. In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen, wonach im Zollkonflikt zwischen China und den USA tatsächlich ein Teilabkommen unterzeichnet werden könnte, das sogar die Rücknahme von Strafzöllen beinhaltet. Auch in der Auseinandersetzung mit Europa hellen sich die Perspektiven auf. Es deutet sich an, dass die USA auf die Verhängung von Zöllen auf Kraftfahrzeuge verzichten.