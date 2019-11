Baidu: das chinesische Google hat ein Riesenpotenzial!

Grundsätzlich haben chinesische Aktien im Vergleich zum überhitzten US-Markt noch etwas Nachholbedarf.

Rückblick: Ein schlappes Prozent im Plus innerhalb von 6 Monaten klingt nicht berauschend, spiegelt jedoch genau die Bodenbildung wider, auf die Aktionäre nach seit Anfang Mai 2018 anhaltenden Abverkauf gehofft hatten. Bei den jüngsten Quartalszahlen am 6. November überraschte Baidu mit guten Gewinnen und einem sehr soliden Ausblick, so dass die Aktie mit einem Gap in den nächsten Tag startete. Die aktuelle Konsoldierung führte zu einer idealtypischen Annäherung an die Kurslücke

Chart vom 18.11.2019 Kurs: 116,52 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu BIDU: Der Kursverfall der Vergangenheit beruhte vermutlich hauptsächlich auf dem Handelsstreit der USA mit China.Werbekunden waren auf Grund der Gemengelage eher zurückhaltend. Diese sieht momentan tendenziell besser aus. Ähnlich wie Google zielt das Unternehmen auf innovative Geschäftsfelder wie das autonome Fahren. Wenn sich das in China einmal durchsetzten sollte, würde reichlich Gewinn in die Kassen gespült. Grundsätzlich haben chinesische Aktien im Vergleich zum überhitzten US-Markt noch etwas Nachholbedarf.

Mögliches Setup: Ein Ausbruch über die sich bildende Bullenflagge bei 117,50 USD wäre ein schönes Einsstiegssignal in einen Swingtrade. Der Stopp Loss dazu würde unterhalb der Unterstützungline von 115 USD bestens passen. Die nächsten Quartalszahlen gibt es nach heutigem Stand erst Anfang Februar, so dass hierauf kein Augemerk zu richten ist.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BIDU.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/baidu-das-chinesische-google-hat-ein-ries ...