Nach Schätzung von Thomas Lee besitzen und nutzen heute weltweit etwas weniger als eine halbe Million Menschen Bitcoin. Aber wenn sich diese Zahl verdoppelt, dann würde der Preis auf 25.000 US-Dollar pro Bitcoin steigen. Dies erwartet Lee bis 2022 – eine Prognose, die er bereits 2017 machte.

Lee sagte gegenüber CNBC: „Kryptowährungen sind Network-Value-Assets, d.h. je mehr Menschen sie besitzen und tatsächlich nutzen, desto größer ist der Wert.“ Und weiter: „Wenn Sie also die Anzahl der Benutzer verdoppeln, erhalten Sie eine Vervierfachung des Wertes.“ Lee meint, dass wir uns derzeit noch in einer frühen Phase von Digital-Assets befinden. Sie werden immer mehr zu einem anerkannten Vermögenswert, so seine These.

Die Chance für ein weiteres Wachstum von Kryptowährungen sei hauptsächlich mit dem Internet verbunden. Als Vergleich führte Lee die FANG-Unternehmen an. Deren Erfolg - seit ihrem IPO - basiere im Wesentlichen auf dem globalen Internet. Die Utility-Funktion von Kryptowährungen passe sehr gut zum Internet, so Lee.

Eine andere Bitcoin-Kurs-These vertritt der Kryptoexperte der BayernLB, denn er meinte, dass Bitcoin nach dem Halving im Frühjahr 2020 auf 90.000 US-Dollar steigen könnte, siehe hier.