PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag zu neuen Höhen aufgeschwungen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015. Die Investoren hätten auch auf dem hohen Kursniveau noch immer Vertrauen in die Märkte, allen voran in die Rally an der Wall Street, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Zuletzt stieg der EuroStoxx 50 um 0,6 Prozent auf 3727,28 Punkte.

Ein mögliches Scheitern eines Deals im US-chinesischen Handelsstreit wischten die Anleger derweil beiseite, sagte Erlam. Der Experte begründete die optimistische Einstellung damit, dass US-Präsident Donald Trump vermutlich nicht ohne eine Einigung mit China in den näher rückenden Präsidentschaftswahlkampf gehen wolle.