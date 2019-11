NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Dienstag dürften sich die US-Börsen zu noch nie erreichten Höchstkursen aufschwingen. Die Investoren kaufren weiter Aktien, auch wenn es in Sachen Handelskonflikte keine Fortschritte gebe, sagte David Madden vom Broker CMC Markets. Die Anfang Oktober begonnene Rally geht also weiter.

Der Dow Jones Industrial wurde eineinhalb Stunden vor der Startglocke vom Broker IG mit 28 088 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch taxiert. Es wäre der dritte Handelstag des Dow in Folge mit einem neuen Höchststand. Die vorbörslichen Gewinne untermauerten die Haltung der Börsianer, dass es zwischen den USA und China letztlich einen "Deal" geben dürfte, sagte Madden.