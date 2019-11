Andreas Lipkow Andreas Lipkow Andreas Lipkow

Von 1997 bis 2012 arbeitete ­Andreas Lipkow als Anleihe- und Aktienhändler an den Börsen in Berlin und Frankfurt.Von 2013 bis 2015 war er im Vorstand der Kliegel & Hafner AG. Dort bildete der Bereich Hochfrequenzhandel und die Arbitrage im Cryptowährungsssegment die Schwerpunkte seiner ­Arbeit. Die ­Kliegel & Hafner AG war ein Trading-Unternehmen und konzipierte Handelsalgorithmen, durch die das eigene Kapital an den internationalen Börsen und Handelsplätzen gehandelt wurde. Seit Juli 2017 ist Andreas Lipkow als Marktexperte und Stratege für die comdirect bank in Quickborn tätig.

