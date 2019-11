NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im Handelsverlauf präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich Verluste verbuchten, notierten die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq überwiegend im Plus. Negative Impulse kamen aus dem Einzelhandel, nachdem einige Händler mit schwachen Zahlen und eingetrübten Aussichten enttäuscht hatten.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,34 Prozent tiefer bei 27 939,75 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,01 Prozent auf 3121,75 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,18 Prozent auf 8343,08 Punkte. Zum Handelsstart hatten Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 erneut Höchststände erreicht.