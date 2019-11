Wirecard – der nächste Schock!

Der jüngste Bericht des Handelsblatts versetzt den Wirecard-Bullen einen heftigen Schlag ins Kontor. Wir warten auf die Stellungnahme von Wirecard. Kommt diese nicht bald, wackelt die 110 Euro-Marke und dürfte am Mittwoch fallen. Die Geduld vieler Investoren dürfte nicht grade zugenommen haben. Unser Handwerkszeug für diese Woche lautet Turbo-Bull MC0B8R mit K.O 95 Euro und Turbo-Bear GB478J mit K.O 127,5. In unserem Börsendienst versorgen wir Sie am Mittwoch mit Trading-Ideen auf Wirecard.