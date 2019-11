Aktie bald wieder zweistellig?

Der anfängliche Abwärtsinpuls dürfte die Wirecard-Aktie kurzzeitig zurück an die Oktobertiefs um 110,00 Euro abwärts drücken, unterhalb eines Kursniveaus von 107,80 Euro wäre dann der Weg in Richtung 100,00 Euro bereitet. Wer sich trotz der erhöhten Risiken an einer Short-Position versuchen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA5AA9 zurückgreifen. Die mögliche Renditechance bei einem Einstieg unterhalb der Oktobertiefs beliefe sich dann auf bis zu 140 Prozent. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte allerdings noch oberhalb der Novemberhochs und somit der letzten Kursmarken der vorausgegangenen Erholungsbewegung platziert werden. Ein überraschender Anstieg über das Niveau von mindestens 128,00 Euro könnte hingegen einen Lauf zurück an den mittelfristigen Abwärtstrend um 135,00 Euro auslösen. Für dieses Szenario müssten jedoch alle Ungereimtheiten auf der Stelle beseitigt werden.