flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem mageren Plus von 0,11 Prozent bei 13.221,12 Punkten. Der DAX kletterte am Dienstag auf ein neues Jahreshoch von 13.374,27 Punkten. Bis zum Handelsende schmolzen demzufolge über 153 Indexpunkte ab. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 3,26 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 hingegen fiel um 0,23 Prozent auf 3.696,56 Zähler zurück. Insgesamt gab es aber in Europa unter den umsatzstärksten Indizes kaum Verluste zu melden, die Pariser Börse mit dem CAC40 verlor mit 0,35 Prozent auf 5.909,05 Punkten am stärksten. Am Dienstag rutschte aber die Aktie von Wirecard nach dem Xetra-Schluss ordentlich abwärts. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge gab es Unregelmäßigkeiten bei der Tochter in Singapur. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) bemängelte fehlende Unterlagen und genau aus diesem Grund sei der Tochtergesellschaft in Singapur auch das Testat für die so wichtige Jahresbilanz verweigert worden. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich hierbei erst um die 2017er-Jahresbilanz handelt. Ferner sollte darauf hingewiesen werden, dass gerade Singapur für Wirecard von höchster Bedeutung für eine weitere erfolgreiche Expansion in Asien ist. Die Aktie von Wirecard kam zuletzt immer wieder aufgrund von Bilanzfälschungsvorwürfen in die Schlagzeilen, von denen an vorderster Front die Zeitung Financial Times berichtete. Ist an den Vorwürfen was dran? Nun ja, zumindest ermittelt dem Handelsblatt zufolge heute noch die Polizei von Singapur. Für Trader bleibt die Aktie spannend, die hohe Volatilität wird ein weiteres Mal viele Ein- und Ausstiegsbewegungen bescheren. An der Wall Street konnten die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 unterdessen schon wieder einen Hattrick in Bezug auf neue Rekorde feiern. Bis zur Schlussglocke an der NYSE rutschte der Dow Jones aber unter die Marke von 28.000 Punkten zurück. Auch der S&P500 rutschte ins Minus, nur der NASDAQ100 konnte einen leichten Zugewinn konservieren. Am Dienstag richtete sich der Fokus einmal nicht nur auf das von den US-Demokraten in Bewegung gebrachte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump, sondern auch wieder auf Unwägbarkeiten für einen Pase-1-Deal zwischen den USA und China. Sollte der Deal überhaupt unterschriftsreif werden, so stellt sich schon die nächste Frage, nämlich wo er unterzeichnet werden. US-Präsident Trump will eine Unterzeichnung des Deals auf jeden Fall medienwirksam im eigenen Land inszenieren, doch die Reisepläne des chinesischen Präsidenten sehen keine Auslandsreise mer in die USA in diesem Jahr vor. An einer baldigen Unterzeichnung darf ohnehin gezweifelt werden, denn US-Vizepräsident Pence verrührt die Vorkommnisse in Hongkong nochmals mit einem möglichen Deal. Sollte China in Hongkong über die Stränge schlagen, könnte der Deal auch platzen.

Am heutigen Mittwoch gab es um 08:00 Uhr bereits deutsche Erzeugerpreise für den Oktober. Um 10:00 Uhr wird der EZB-Finanzmarktstabilisierungsbericht publiziert, um 13:00 Uhr folgen die wöchentlichen MBA-Hypothekendaten der USA und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten. Das Highlight des Tages wird das um 20:00 Uhr anstehende FOMC-Sitzungsprotokoll sein. Von der Unternehmensseite berichten die US-Konzerne Lowe´s Companies, Target, NetEase, Copart, Jack in the Box und La-Z-Boy von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und US-Futures wiesen durchweg Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.175 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag via Xetra mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 13.221,12 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten längerfristigen Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären das neue Jahreshoch bei 13.374,27 Punkten und das Rekordhoch von 13.597 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 13.219/12.814/12.220 und 11.938 Punkten in Betracht.





