Nach der jüngsten charttechnischen Konsolidierung bei der Gazprom Aktie steigen aktuell die Chancen, dass die Rohstoff-Aktie wieder den Umschwung nach oben schafft. Bei 6,894/6,916 Euro hat sich in den letzten vier Handelstagen für den Anteilschein des russischen Gas- und Ölkonzerns eine klare Unterstützungszone gezeigt. Hier endete bisher die Konsolidierung, die am 7. November am Hausse-Top bei 7,666 Euro gestartet war. ...