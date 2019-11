Plantronics - Kopfhörerhersteller verliert an Boden! Ist hier bald die Musik aus?

Aktie fällt von einem Jahrestief auf's nächste, Anleger flüchten aus dem Wert!

Symbol: PLT ISIN: US7274931085

Rückblick: Plantronics ist ein Kopfhörer- und Headset Hersteller aus dem kalifornischen Santa Cruz. Gegründet 1961 von Keith Larkin und Courtney Graham, war das Geschäftsmodell von Anfang an auf Tonausgabegeräte spezialisiert und zog namhafte Kunden wie United Airlines und die NASA an. Der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, schickte seine ersten Worte ebenfalls über ein Plantronics Headset zurück auf die Erde. Heutzutage liefert das Unternehmen vor allem Business-Headsets, die in Callcentern eingesetzt werden als auch Bluetooth und USB Headsets für Computerspiele und Internet Telefonie. Charttechnisch läuft es beim kalifornischen Konzern schon länger nicht mehr: Die Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch im Februar 2018 im freien Fall und verlor bisher bereits 70 % an Wert. Ein Ende ist nicht in Sicht, die wichtigen Unterstützungen im Bereich 30,68 und 26,02 USD konnten den Abwärtsmove ebenfalls nicht bremsen und agieren nun als Widerstände für jedwede Erholungsversuche. Die schwächer als erwarteten Quartalszahlen taten ihr übriges zu der ganzen Misere und ließen die Aktie mit einem Abwärtsgap von 30 % zurück.