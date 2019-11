FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-chinesische Handelskonflikt hat die Börsen wieder fester im Griff. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch risikoscheu, denn US-Präsident Donald Trump drohte China höhere Strafzölle an, falls es zu keiner Einigung kommt.

Im frühen Handel sank der Dax um 0,82 Prozent auf 13 111,42 Punkte. Der MDax verlor 0,49 Prozent auf 27 160,12 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,63 Prozent ein.