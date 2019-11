BB Biotech will Manager von AstraZeneca und Novo Nordisk in den Verwaltungsrat holen

BB Biotech erweitert den Verwaltungsrat der Gesellschaft: Die Biotech-Beteiligungsgesellschaft nominiert Susan Galbraith, Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca, sowie Mads Krogsgaard Thomsen, Chief Science Officer von Novo Nordisk, zur Wahl in das Gremium. Zugleich meldet das Schweizer Unternehmen, das Klaus Strein für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe, nachdem diese sieben Jahre in dem Gremium ...