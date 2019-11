EXW Wallet: der neue Stern am Krypto-Himmel?

Kryptowährungen stellen Lösungen für zahlreiche Anwendungsgebiete dar. Ein großer Teil der digitalen Währungen konzentriert sich auf neue Zahlungssysteme, andere stellen ein sicheres System für Verträge dar, sogenannte Smart Contracts. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Use Cases. EXW ist beispielsweise digitale Geldbörse für Kryptowährungen, Handelsplatz und Geldanlage in einem. Wir stellen EXW Wallet in diesem Artikel vor.

Was ist EXW? Die Verantwortlichen bei EXW haben bereits einige Jahre Erfahrung in den Bereichen der digitalen Transaktionen und des Exchange Markts. Die Expertise kommt aus den Unternehmen Viva Payment Solutions aus Klagenfurt. Verantwortlich für die Leistungen ist die EXW Global AG aus Liechtenstein. Das Ziel von EXW ist es, die enormen Möglichkeiten, die die Blockchain mit sich bringt, für einen zukunftsfähigen Zahlungsverkehr und Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. So sollen die Kosten für verschiedene Produkte mit den Kryptowährungen ganz einfach über den EXW Payment Service, der Ende Mai 2020 an den Start gehen soll, beglichen werden. Bereits gestartet sind hingegen die EXW Wallet, die EXW Exchange und das EXW Car Program.