capsenixx will 15 Cent Dividende je Aktie zahlen

capsenixx stellt für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende je Aktie in Höhe von 0,15 Euro in Aussicht. Trotz hoher Investitionen sehe der Vorstand auf Basis der aktuellen Zahlen Potenzial für einen solchen Dividendenvorschlag, teilt das Unternehmen aus Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Allerdings müssten sowohl der Aufsichtsrat als auch die Aktionäre auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung einer Dividendenzahlung ...