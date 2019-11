Ascot Resources mit hochgradigen Bohrergebnissen, Aktie im Vorwärtsgang!

Vor zwei Wochen stieß Ascot Resources auf seiner Premier Mine auf ungewöhnlich hohe Silbergrade in einem bisher unbekannten Bereich. Nun meldet man hohe Goldgrade in einer weiteren Bohrzone. Unterdessen äußerte sich CEO Derek White in München zu den nächsten Schritten auf dem Weg zum Goldproduzenten. Und auch die Aktie kommt langsam in Bewegung.

Und schon wieder liefert Ascot Resources (0,58 CAD | 0,38 Euro; CA04364G1063) hochgradige Bohrergebnisse. Dieses Mal veröffentlicht der kanadische Golddeveloper die Resultate von 19 Bohrlöchern von der „Prew Zone“ auf seinem Flaggschiff-Projekt Premier Mine. Man stieß hier unter anderem auf 37,95 Gramm Gold je Tonne Erz über eine Länge von 5,03 Metern (Bohrloch P19-2153). Die weiteren Daten lesen sich ebenfalls positiv (ausführlich hier). Die erfolgreiche Exploration der Liegenschaft ist aber derzeit nur ein Nebenaspekt, um die bereits bestehende Ressource zu vergrößern. Denn im Prinzip hat man schon genug Gold auf dieser Premier Mine und dem zweiten, in nächster Nähe liegenden Projekt Red Mountain.

Arbeiten für Produktionsstart kommen voran

Vielmehr treibt Vorstandschef Derek White die Arbeiten für den Start der Goldproduktion voran. So läuft bereits das Genehmigungsverfahren, um die einst in Betrieb befindliche Mine zu reaktivieren. Zudem will man sogenannte Non Core-Assets loswerden, wozu unter anderem ein Kieswerk an einem Hafen in British Columbia gehört. Diese Anlage ist ein Überbleibsel aus der langen Historie dieses Unternehmens, Artemis Capital wurde mit dem Verkauf beauftragt. White erhofft sich hiervon weitere Einnahmen, um damit die Inbetriebnahme der Mine zu finanzieren. Unter anderem läuft bereits das Refurbishment der auf dem Gelände existieren Mühle. Daneben verfügt die Premier Mine bereits über einen großen Teil der Infrasstruktur. Anfang 2020 will Ascot eine Machbarkeitsstudie für die Aufnahme der Goldproduktion vorlegen, eine sogenannte Feasibility Study. Sie gibt Auskunft über die Kosten der Produktionsaufnahme, aber auch zum Abbau des Erzes. Ab 2021 soll dann der Abbau starten, wie es in der jüngst veröffentlichten neuen Präsenation des Unternehmens heißt.