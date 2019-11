* Langjährig bewährte Strategie mit über 250 Mio. Euro Anlagevermögen

* Basisverzinsung plus Optionsportfolio: Outperformance des europäischen Aktienmarktes bei deutlich reduzierter Volatilität

* 11 Mio. Euro Seed-Money zum Start



Frankfurt am Main, 20. November 2019 Die FAM Frankfurt Asset Management AG hat am 8.11.2019 gemeinsam mit der Axxion S.A. einen neuen Prämienstrategie-Fonds aufgelegt. Für die Basisverzinsung sorgt dabei ein breit gestreutes Bondportfolio aus Investmentgrade-Anleihen, Crossover-Bonds (BBB/BB-Rating) und Euro-Hochzinsanleihen. Der eigentliche Mehrwert kommt durch die Optionserträge zustande, die sich aus Verkauf von Put-Optionen auf Aktien und Aktienindizes an Terminbörsen wie z.B. der Eurex (Stillhaltergeschäfte) ergeben.



Der FAM Prämienstrategie verfolgt somit eine hochspezialisierte Anlagestrategie, welche Fondsmanager Ottmar Wolf im Rahmen diverser institutioneller Mandate und eines Investmentfonds schon seit zwölf Jahren erfolgreich umsetzt. Dabei hat der Investmentfonds (WKN: A0M6N1) den EuroStoxx 50 Total Return unter Wolfs Verantwortung (Dezember 2007 bis Juni 2018) bei deutlich reduzierter Volatilität um rund drei Prozent pro Jahr outperformt. "Begründet ist dies insbesondere darin, dass die Prämienstrategie in steigenden, stagnierenden und sogar leicht fallenden Märkten positive Erträge generiert", erklärt Ottmar Wolf. Insgesamt ist das Ziel der FAM Prämienstrategie die Erzielung einer aktienähnlichen Wertentwicklung bei deutlich geringerer Schwankung.



"Wir freuen uns, eine Anlagestrategie, in die unsere institutionellen Kunden bereits über 250 Mio. Euro investiert haben, nun auch als Publikumsfonds weiteren institutionellen und privaten Investoren anbieten zu können", führt der gelernte Eurex-Händler Wolf weiter aus. Besonders stolz zeigt sich die FAM darüber, dass auch langjährige Geschäftspartner wie z.B. Unternehmer, Stiftungen und Family Offices direkt zum Start 11 Millionen Euro in den FAM Prämienstrategie Fonds investiert haben.