Wirecard – so geht’s jetzt weiter

Wirecard steht wieder im Fokus. Wie ist die Lage, rund zwölf Stunden nach der Veröffentlichung des Handelsblatt-Berichts? Wirecard verweist auf fehlende Dokumente, auch aufgrund der Ermittlungen in Singapur. Skeptiker dürften dahinter eine größere Baustelle wittern. Wirecard verweist auf das Testat, welches der Konzern für die Jahre 2017 und 18 erhalten hat. Im Feuer steht nun eine Tochter in Singapur. Sie sehen, reichlich Raum für Spekulation. Dementsprechend volatil ist auch die Aktie. Wir empfehlen über 117 Euro wieder einen Turbo-Bear nachdem die Aktie am Morgen wie erwartet zunächst angezogen war. Dazu empfehlen wir den Turbo-Bear SR5CZ0