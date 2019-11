Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet einen Zukauf: In Uelzen in Niedersachsen habe man ein vollvermietetes Bürogebäude mit über 5.000 Quadratmetern Gesamtfläche erworben, heißt es von Seiten der Immobilien-Gesellschaft. Zu dem Objekt gehören ein Gründstück mit 14.500 Quadratmetern Fläche sowie 100 Außenstellplätze. Zu den finanziellen Details äußert sich FCR am Mittwoch nicht, es sei Stillschweigen vereinbart ...