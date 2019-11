Nach der Topbildung fiel der Markt bis 27790.

Topbildung im 1 Minuten Chart von der Elliottwaver Software erkannt

Die Software zeigt rote Kerzen in der Welle 5 an. Rote Kerzen zeigen das Ende einer Welle an. Der automatische Short-Einstieg wird gehandelt, wenn die Kerzen von rot auf grau wechseln. Das gelbe Rechteck ist eine zusätzliche autmatische Funktion, die den fallenden Trend bestätigt. Der Trendkanal (blaue und graue Linien) zeigt häufig das Tief oder Hoch der Welle 2 oder 4 an. Grüne und hellgrüne Kerzen bereiten auf das Ende einer Welle hin. Der Automat kauft, wenn grüne Kerzen in graue oder orange farbige Kerzen wechseln.

Hinweis: Diese Analyse dient nur Ausbilungszwecken und ist auf keinen Fall als Handelsanweisung zu verstehen.