Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich die Stimmung, da ein Handelsdeal zwischen den USA und China immer weiter entfernt zu sein scheint, so die Experten von XTB.Der US-Senat habe das von China entschieden abgelehnte Gesetz zur Unterstützung der Menschenrechte in Hongkong verabschiedet, was die Anleger habe glauben lassen, dass eine Eskalation bevorstehe. [ mehr