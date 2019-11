Wirecard? Die muss man jetzt doch kaufen, oder nicht!?

Als ich gestern Abend den Handelsblatt-Artikel über " Weitere Unregelmäßigkeiten bei Singapur-Tochter von Wirecard " gelesen habe, war mein erster Gedanke "Prima Nachkaufkurse bei" [WKN: 747206]. Doch der Reihe nach...Das Handelsblatt berichtet, dass der Wirecard-Wirtschaftsprüfer Ernst & Young das Testat für den Jahresabschluss 2017 der Wirecard-Tochter in Singapur verweigert hätte. Alarmsirene quengelt! Das Testat sei verweigert worden, weil Unterlagen nicht vorgelegt worden wären und sich die Prüfer daher keinen ausreichenden Blick auf die Geschäftsvorgänge hätten verschaffen können und ihre Fragen nicht beantwortet wären. Alarmsirene wird schrill! Und diese Aussagen stünden im Widerspruch zu der von Wirecard, man habe von Ernst & Young ein uneingeschränktes Testat für den Konzern-Jahresabschluss von Wirecard erhalten. Alarmsirene kollabiert fast!Bis hierhin sieht es so aus, als würde das Handelsblatt auf den Spuren derwandern und nun hätte sich eine zweite renommierte Finanzzeitung in Wirecard verbissen, so dass an den bisher von der FT erhobenen Vorwürfen wohl doch mehr dran sein müsse, als bisher vermutet. Doch ist das wirklich so?