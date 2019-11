Im Sommer notierten die Aktien von Deutz noch um die 9 Euro, danach setzte ein Abwärtstrend ein. Die jüngste Gewinnwarnung ist nur ein Grund für das Kursminus der vergangenen Monate. Auf einer Roadshow von Deutz in den USA werden auch andere Gründe deutlich, die für das Minus mitverantwortlich sind. Die Herausforderungen werden nicht geringer. So belasten die Rohstoffkosten die Zahlen, auch ist die Auftragslage in der aktuellen ...