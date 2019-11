Draganfly-Drohnen – alles andere als „billiges Verbraucherspielzeug“ Ein Spezialist auf seinem Gebiet, ein Experte mit vielen Patenten und hohen Einnahmen daraus ist als Hersteller „der ersten Stunde“ von Drohnen seit mehr als zwei Jahrzehnten in einer sehr innovativen Zukunfts-Technologie und einem zugleich heiß umkämpften Markt erfolgreich mit dabei – und dann räumen ihm auch noch quasi von heute auf morgen nationale Entscheidungen, durch Sicherheitsbeschluss alle chinesischen Konkurrenten sowie 80-Prozent-Marktführer vom Feld!

Die Aktie kommt jetzt exakt zum richtigen Zeitpunkt, denn China Drohnen könnten in den USA, endgültig verboten werden und die neuesten Meldungen aus Washington scheinen das zu bestätigen.

Doch dazu gleich mehr.

--> … Das ist eine HAMMER-Personalie!!!

Liebe Leser, diese News ist soeben brandfrisch über die Ticker der Nachrichtenagenturen gelaufen. Nur wenige Anleger haben sie überhaupt gesehen.

Das Unternehmen Draganfly hat soeben mitgeteilt, dass Sie John M. Mitnick, vormals General Counsel der Homeland Security (DHS) der Vereinigten Staaten und Führungskraft beim US-Rüstungskonzern Raytheon als Berater gewinnen konnten!

In diese Position wurde er vom US-Präsidenten höchstpersönlich berufen.

John M. Mitnick ist nicht irgendeine Person. Diese Personalie können Sie gar nicht hoch genug einschätzen. Mitnick ist extrem gut vernetzt. Lesen Sie sich bitte die nächsten Absätze daher ganz genau durch!

Vor seiner Tätigkeit bei Raytheon war er Leiter der Rechtsabteilung (Chief Legal Officer) einer Bundessicherheits- und Gesetzesvollzugsbehörde mit mehr als 240.000 Mitarbeitern und in dieser Funktion für die rechtliche Beratung des Department of Homeland Security und all seiner Geschäftsorgane verantwortlich.

John Marshall Mitnick war der fünfte General Counsel des Department of Homeland Security. Er wurde im August 2017 von Präsident Trump nominiert und am 15. Februar 2018 vom Senat der Vereinigten Staaten durch Stimmabgabe bestätigt, bevor er im September aufhörte, um sich spannenderen Dingen wie Draganfly zu widmen?

Welche Türen kann er Draganfly jetzt öffnen?

Das wird spannend. Vor allem sehen Sie, wie stark Draganfly jetzt in der Politik bis in die höchsten Zirkel der Macht vernetzt ist.

Bereits am 7. November 2019 hatte Draganfly die Bestellung von Andrew H. Card Jr., dem früheren Stabschef des Weißen Hauses, in das Board of Directors bekannt gegeben.

Keine Frage: Der Markt für Drohnen wächst rasant. Einsatzfelder sind Militär, Polizei, Rettung, Katastrophenschutz oder die „Amazon-Lieferdrohnen“, verändern jetzt alles, auch Sie sind betroffen.