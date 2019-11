Bei GBP/USD hat sich in den letzten Wochen eine interessante Chartkonstellation eingestellt. Das Währungspaar läuft seit geraumer Zeit seitwärts, was wiederum großen Interpretationsspielraum zulässt. Die Anfänge dieser Handelsspanne beschrieben wir bereits in unserer letzten Kommentierung vom 30.10. „GBP /USD - Luft ist (vorerst) raus!“

Damals hieß es u.a. an dieser Stelle „[…] Aus charttechnischer Sicht gilt: So lange sich der Rücksetzer oberhalb von 1,275 US-Dollar abspielt (inkl. 200-Tage-Linie) ist alles im grünen Bereich. Das Pfund würde so seine Chance wahren, die Aufwärtsbewegung kurzfristig wieder aufzunehmen. Geht es jedoch unter die 1,275 US-Dollar, muss die Lage neu bewertet werden. Oberhalb von 1,30 US-Dollar würde sich dem Pfund weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall würde eine Fortsetzung der Bewegung auf 1,32 / 1,33 US-Dollar winken.“



Noch heute dominieren die beiden zuletzt thematisierten Marken 1,275 US-Dollar und 1,30 US-Dollar. Die 1,275 US-Dollar (inkl. der 200-Tage-Linie) erweisen sich bislang als relevante Unterstützung, wohingegen die 1,30 US-Dollar die erwartet harte Nuss sind.

Das Währungspaar wartet offenkundig auf frische Impulse, um sich aus der Handelsspanne zu befreien. Noch heute (20.11.) steht die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der Fed an; ein für den US-Dollar relevanter Termin. Am Freitag werden in den USA zudem diverse Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch diese könnten für Bewegung sorgen.

Die Auflösung der Handelsspanne könnte ein größeres Bewegungspotential freisetzen. Die Frage ist derzeit nur, in welche Richtung sich dieses entladen wird. Insofern sollte man die Begrenzungen bei 1,275 US-Dollar und 1,30 US-Dollar genau im Auge behalten. Oberhalb von 1,30 US-Dollar könnte es weiter in Richtung 1,32 / 1,33 US-Dollar gehen, wohingegen ein Rutsch unter die 1,275 US-Dollar noch einmal die 1,25 US-Dollar ins Spiel bringen könnte.