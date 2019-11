Der führende Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen Workday beweist technische Stärke und konnte sich nach einer praktischen Nullrunde in 2018 in diesem Jahr positiv entwickeln und ein Verlaufshoch bei 226,83 US-Dollar markieren. Von diesem Niveau hat sich das Papier jedoch merklich wieder entfernt und ist zurück in den Unterstützungsbereich aus Ende 2018 bei grob 155,00 US-Dollar zurückgesetzt. Dort fang die Aktie Halt und startete einen Angriff auf den aktuellen Abwärtstrend. Im heutigen Handel wurden schon einmal die Fühler darüber ausgestreckt. Mal sehen, was die kommenden Tage noch so bringen.