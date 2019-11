artec technologies meldet zwei neue Vertriebsabkommen mit internationalen Partnern. „Um weltweit potenzielle Kunden zu erreichen und einen Vor-Ort-Service bieten zu können, wurden jetzt mit Mediability, dem größten Hardwaregroßhändler und Systemintegrator im Broadcast-Bereich in Skandinavien, und dem pakistanischen Broadcast-Systemintegrator A&A Systems zwei neue Vertriebspartner gewonnen”, so das Bremer Unternehmen am ...