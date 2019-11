Während die Bullen für gewöhnlich die Treppe nehmen, pflegen die Bären aus dem Fenster zu springen. Was das bedeutet, kann man in diesen Tagen sehr gut bei der K+S-Aktie studieren. Die Gefahr fallender Kurse hat sich in einen regelrechten Abverkauf gesteigert. Wie ein Stein fällt der Kurs und auch die Marke von 11,00 Euro wurde wie weiche Butter durchschlagen.

