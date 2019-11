Bei The Social Chain gibt es eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will rund 900.000 Aktien ausgeben. Zum Bezugspreis gibt es noch keine Informationen. Altaktionäre werden nicht zum Zuge kommen.Im Rahmen einer Privatplatzierung werden nur institutionelle und qualifizierte Investoren angesprochen werden. Dabei nutzt man ein beschleunigtes Platzierungsverfahren, das noch am Abend startet. Mit diesem Verfahren wird auch der genaue ...