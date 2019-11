US-Staatsanleihen: jetzt den sicheren Hafen ansteuern!

Die überhitzte Situation an den Börsen und die lockere Geldpolitik der Notenbanken sind nur zwei der Ursachen, die womöglich genannt werden, wenn es in den nächsten Tagen zu einem etwas deutlicheren Kursrutsch kommen sollte.

Rückblick: Wer vor einem halben Jahr in die 20-jährigen US-Staatsanleihen eingestiegen ist, hat jetzt ein Plus von 9,5 Prozent zu verzeichnen. Nach der jüngsten Konsolidierung brach der ETF mit dem Beginn des heutigen Handelstages mit einem Gap nach oben aus der Bullenflagge heraus.

Chart vom 20.11.2019 Kurs: 140,27 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu TLT: Die überhitzte Situation an den Börsen und die lockere Geldpolitik der Notenbanken sind nur zwei der Ursachen, die womöglich genannt werden, wenn es in den nächsten Tagen zu einem etwas deutlicheren Kursrutsch kommen sollte. Auch die Charttechnik spricht dafür, dass die Rallye in Staatsanleihen weitergehen könnte.

Mögliches Setup: Wünschenswert wäre noch ein kleiner Rücksetzer zum Ausbruchsniveau, danach könnte die TLT-Party weitergehen. Der Trigger zum Eisntieg und der Stopp Loss können dann sehr eng beieinander liegen - im Chart idealtypisch bei 140,20 USD und 139,70 USD eingezeichnet. Das Kursziel kann bei 146 USD angesetzt werden.

Aussicht: BULLISCH Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in TLT.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/us-staatsanleihen-jetzt-den-sicheren-hafe ...