Wie bereits mehrfach in den Updates als auch in unserem Trading Room geschildert, sehen wir den DAX unmittelbar vor einem Hoch stehen in dessen Anschluss noch einmal Notierungen im Bereich von 12200 Punkten angelaufen werden. Wir werden uns im weiteren Verlauf auf der Shortseite positionieren und den Markt noch einmal in Richtung Süden begleiten.

Langfristig gehen wir jedoch im weiteren Verlauf, nach Anlaufen des in Gelb hinterlegten Zielbereiches, von deutlich höheren Notierungen aus, die den Markt auf neue Allzeithochs treiben werden. Für den imminenten Verlauf liegt uns unter 13062 Punkten eine Bestätigung vor, dass Hoch in Welle i in Rot ausgebaut wurde und sich der DAX auf dem Weg in Richtung tiefere Notierungen befindet.

