Die Aktienmärkte in Asien sind unter Druck, nachdem auch das US-Abgeordnetenhaus eine Resolution pro Hongkong-Demonstranten verabschiedet hat - und Trump damit in eine Zwickmühle bringt. Faktisch muß der US-Präsident die Resolution unterzeichnen, da ein Veto angesichts der Tatsache, dass von 518 gewählten Vertretern in den beiden US-Parlamenten nur ein einziger gegen die Resolution gestimmt hat, kaum möglich ist. Trump selbst hat sich gestern Abend skeptisch zu dem Deal geäußert, dazu ein Bericht, wonach ein Deal noch in diesem Jahr unwahrscheinlich sei - die Aktienmärkte in Asien werde nur dadurch vor einem stärkeren Abverkauf gerettet, weil Chinas Liu He angeblich "vorsichtig optimistisch" sei in Sachen Phase1-Deal. Aber diese Aussagen waren vor der Verabschiedung der US-Resolution in Sachen Hongkong..

Das Video "Aktienmärkte im Minus: Trumps Zwickmühle!" sehen Sie hier..