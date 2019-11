Die neue Runde im Duell „Wirecard gegen die Medien” brachte gestern wieder hohe Volatilität in den Aktienkurs des Unternehmens. Der Grund war ein Handelsblatt-Bericht, bei dem wieder einmal Wirecards Aktivitäten in Singapur in den Fokus gerückt wurden. Das restliche Spielchen lief wie gewohnt: Die Fintech-Aktie kam unter Druck, Wirecard dementierte den Bericht und am Ende des Tages konnte sich der Aktienkurs des DAX-Konzerns vom ...