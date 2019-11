Im Handel am Mittwoch kam die Deutz Aktie deutlich unter Druck. Am Ende des Tages stand ein Minus von 8,51 Prozent auf 5,265 Euro für den Anteilschein des Kölner Unternehmens auf der Kurstafel. Zwei Faktoren waren die Auslöser: Zum einen eine negative Analystenstimme, die die Abwärtsbewegung anschob. Zum anderen verstärkte sich der Trend im Tagesverlauf durch charttechnische Verkaufssignale an einer wichtigen Unterstützungszone: ...