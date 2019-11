Technisch spiegelt der Aktienkurs von SAP die erfreulichen Aussichten wieder und knüpft nahtlos an den langfristigen Erfolgslauf der Aktie ab der Finanzkrise 2008 an. Ähnlich wie Microsoft schafft es SAP trotz seiner erreichten Größe, ordentliche Wachstumszahlen zu liefern und die technischen Megatrends mitzumachen, was wiederum KGVs jenseits der 20 rechtfertigt. Seit dem Tief bei 20,75 Euro im Jahre 2008 konnte das Papier im all time high Anfang Juli 2019 auf 125 Euro zulegen. Aktuell stellt sich die Frage, ob der Kurs rund um die Marke von 125 Euro ein Doppel-Top ausbildet und in weiterer Folge nach unten abdreht, oder sich zu neuen Kursmaxima aufschwingt. Am 11., 12. und 19. November scheiterte der Versuch, die Marke von 125 Euro zu überwinden. Wenn es um die mittelfristige Positionierung geht, erscheint eine Wette auf die Überwindung der 125 Euro Marke erfolgsversprechender als eine in entgegengesetzter Richtung im Rahmen einer Konsolidierung auf die Supportlevels bei 115,69 Euro und 109,39 Euro.

SAP (Tageschart in Euro) Tendenz: