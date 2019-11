Kann die Dialog Semiconductor-Aktie die aktuelle Schwäche ablegen, um danach ihre Aufwärtsbewegung auf 49 Euro fortzusetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Wer vor einem Jahr in die Aktien der im TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275) gelisteten Aktie des Anbieters von innovativen Halbleiterlösungen, Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) investiert hat, konnte seinen Kapitaleinsatz verdoppeln. Nachdem sich die sehr schwankungsfreudige Aktie seit dem Jahresbeginn 2019 nach einem massiven Kurseinbruch im Frühjahr von 21 Euro bis zum August auf 40 Euro hinaufgearbeitet hatte, hielt sich der Aktienkurs in den vergangenen Monaten innerhalb einer Bandbreite von 40 bis 45 Euro auf. Vor einigen Tagen konnte die Aktie die Tradingrange nach oben hin verlassen und verzeichnete am 13.11.19 bei 46,52 Euro den höchsten Stand seit zwei Jahren. Allerdings konnte die Aktie dieses Niveau nicht halten. Im frühen Handel des 21.11.19 notierte die Aktie im allgemein schwachen Marktumfeld bei 44,87 Euro.

Wenn es sich bei der aktuellen Schwäche nur um eine kleine Korrektur im Bullenmarkt handelt und die Dialog Semiconductor-Aktie, die in der jüngsten Analyse der Credit Suisse mit einem Kursziel von 58,50 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.