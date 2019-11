Heidelberger Druck erwartet 20 Millionen Euro Ertrag aus Verkauf von Hi-Tech Coatings

Heidelberger Druck trennt sich vom Unternehmensbereich Hi-Tech Coatings und verkauft diesen an die ICP Group aus den USA. Den Verkaufspreis beziffern die Heidelberger mit 38,5 Millionen Euro. Aus dem Verkauf erwarte man einen Einmalertrag in Höhe von etwa 20 Millionen Euro, so Heidelberger Druck am Donnerstag. Den Verkauf begründet das Unternehmen mit einer Fokussierung auf Kernaktivitäten. Man wolle den Verkauf noch im laufenden ...