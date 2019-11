Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gute Nachrichten für Aktionäre von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP): Der Softwarekonzern will über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Mrd. Euro zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr