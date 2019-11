Deutsche Konsum REIT hat sich ein Portfolio von Einzelhandels-Immobilien gesichert. Dieses umfasse Immobilien an „sieben Einzelstandorten in sehr guten Fachmarktlagen in Nordrhein-Westfalen (2), Sachsen-Anhalt (2) sowie in Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg (jeweils 1)”, so Deutsche Konsum REIT. Die Objekte haben eine Mietfläche von etwa 55.000 Quadratmetern in Summe und kommen auf rund 4,2 Millionen Euro Jahresmiete, teilt ...