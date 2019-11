Nach dem turbulenten Handel bei der Wirecard Aktie am gestrigen Mittwoch geht es am Donnerstag vergleichsweise ruhig zu: Heutige Kursschwankungen im XETRA-Handel der Frankfurter Börse brachten für den DAX-Wert bisher eine Tagesspanne bei 114,20/117,75 Euro zustande. Aktuell notiert Wirecards Aktienkurs bei 117,05 Euro leicht gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs im Minus. Trotz vieler Schlagzeilen in den Börsenmedien gibt es ...