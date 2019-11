Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Erholung ausgebremst - AktienanalyseNach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr lief es für JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) im dritten Quartal wieder besser, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr