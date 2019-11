× Artikel versenden

US-Anleihen Kursverluste zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Weiterhin dominiert das Hin und Her im Handelskonflikt zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten. …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.