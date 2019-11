Nullzins einfach eine „Fake News“?

Die Klagen über Dauerniedrigzins, Enteignung deutscher Sparer, Klau der Altersvorsorgegelder, Euro-Rettung durch Nullzins-Mario oder zuletzt die Strafzinsen der Banken wollen nicht aufhören. https://www.google.com/search?q=Nullzins+kritik&oq=Nullzins+&aqs=chrom ... . Wohl gemerkt, gemeint ist hier immer nur der Anlagezins in den Niedrig-Inflations-Ländern, wie eben Deutschland. Haben wir es hier mit einer – salopp formuliert – einfachen Fake New zu tun? An einem einfachen Beispiel lässt sich jedoch zeigen, dass dieses Lamento ungerechtfertigt ist und auch der deutsche Anleger 4% bis 5% Rendite in risikoarmen Zinsanlagen erzielen kann. Wie macht er das?

Erläuterungen (für Einsteiger):

zu 5. Ergibt sich aus der Division von Kupon und Anleihenkurs (in € angegeben). Analog wird die Dividendenrendite bei Aktien berechnet. Die 4,18% sind eben kein Nullzins!

zu 7. und 9. Der Kupon von 7,5% wird auf die Anlagesumme 5.500 € (nicht verwechseln mit der Kaufsumme!) berechnet. Bis zum Laufzeitende von etwa 14,2 Jahren ergibt sich ein kumulierter Wert der Zinserträge von 5.870 €.

zu 8. Die Anleihe wird am Laufzeitende vom Emittenten zu 100 € zurückgezahlt (sog. Rückzahlungskurs), also die gesamte Anlage mit 5.500 €. Während der Laufzeit wird der Kurs erfahrungsgemäß drei bis fünf Jahre um den aktuellen Kurs (179,60 €) „oszillieren“ und dann Richtung Rückzahlungskurs konvertieren. Ein sofortiger Fall auf 100€ ist ausgeschlossen, da jeder würde den Titel mit dem Super-Kupon sofort kaufen möchte. Auch ein Fall erst am Tag der Rückzahlung ist unwahrscheinlich, da dann die laufende Rendite (4,18%) risikolos für quasi die gesamte Restlaufzeit gelten würde.

zu 11. Als Verrechnung der Zinserträge mit dem Kursverlust am Rückzahlungstag

zu 12. Die vereinfachte Formel für die endfällige Rendite resultiert aus der Division des Gewinnes durch die Endlaufzeit gesetzt in Bezug zur Kaufsumme. In der Realität ist sie noch etwas höher wegen der Zinseszinsrechnung.



Warum sprechen trotzdem alle vom Nullzins?

Es gibt vier Gründe warum die wenig informierte Anlagewelt ständig die „Nullzinsthese“ wiederholt.

Erstens : es wird stets auf die endfällige und nicht auf die laufende Rendite abgestellt. Zweites: bei Staatsanleihen fällt die endfällige Rendite niedriger als bei den Unternehmensanleihen (hier bei Telekom 1,05%) aus und liegt in der Tat oft bei „Null“ liegen. Drittens: Es wird der Sparzins und nicht der Anleihenzins genommen. Sparanlagen sind keine Wertpapiere, haben keinen Kurs, hier sind der (unechte) Kupon, die laufende und endfällige Rendite identisch. Heute bieten Banken wirklich nur 0,1% - 0,3% an. Für Giroanlagen werden sogar Strafzinsen erhoben. Die Aufregung im Lande ist immens.

Was ist anlagetechnisch zu tun?

Damit der aktienaverse Anleger dennoch etwas von seinem Geld hat und andererseits ruhig schlaffen kann, sollte er folgende vier Schritte beherzigen:

Schritt 1: Anleihe kaufen, statt das Geld auf dem Sparbuch anlegen, auch nicht bei „Weltsparen“. https://www.weltsparen.de/?gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmlvHURfHqNo3a .... Da aktuell heftig diskutiert wird die solide deutsche Einlagesicherung (garantiert im Insolvenzfall die Rückzahlung der Spareinlagen bis 100.000 € pro Konto) zu „europäisieren“ https://www.welt.de/finanzen/article203123086/Einlagensicherung-Olaf-S ... spricht immer mehr für eine Anleihe, die dem internationalem und nicht dem EU-Recht unterliegt.

Schritt 2: Langlaufende Anleihen guter Adressen (Rating) von etwa 10 Jahren mit einem Kupon von mindestens 5% Kupon kaufen. Es ist nicht so einfach diese Werte trotz immenser Dateien von bis zu 70.000 Titeln über den Anleihenfinder der Onlinebanken zu finden. https://www.youtube.com/playlist?list=PLeCDw83hPAAo6gcL3uwUzyrU767u_je ...

Schritt 3: Anleihe nach 3 oder 4 Jahren verkaufen und eine neue mit gleichen Konditionen kaufen. Hierfür braucht der Anleger weiteres Know Howe http://prawda24.com/wp-content/uploads/2019/11/Zinsdetektiv-Brief.11.p .... Auch Profis im Anleihenbereich (z.B. Fonds und Lebensversicherungen) wenden vergleichbare Strategien an.

Schritt 4: Anleihen-Depot aufbauen (aktueller sind Telekomwerte und Versorger in, Euroländer kommen wegen „to obig to fail“ auch in Frage) und das Risiko streuen. Gute Depots erzielen Renditen bis 15%. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11686768-dax-bonitaetsstark ...

Autor: Dr. Viktor Heese – Fachbuchautor und Finanzanalyst; www.finanzer.eu ; https://www.youtube.com/channel/UCEnrp5z3Rq5-NOIZmUU7NSg/playlists