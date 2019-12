Die Slowakei zählt 5,5 Mio. Einwohner und ist mit 110 Einwohnern pro Quadratkilometer ein eher dünn besiedeltes Land. Viel Platz also für potenzielle Auswanderer. Die Slowaken bilden mit gut 80% die Mehrheit im Land, daneben gibt es eine ungarische Minderheit von etwa 9%. Landessprache ist Slowakisch. Vor allem in den großen Städten sprechen viele Menschen aber auch Englisch und Deutsch.

Durch Fremdherrschaft geprägte Geschichte

Im fünften Jahrhundert nach Christus besiedelten slawische Stämme die Slowakei. Sie gründeten Anfang des neunten Jahrhunderts das Großmährische Reich, das sich über die heutige Slowakei, Tschechien, Schlesien und Teile Ungarns erstreckte. Großmähren war das erste slawische Reich überhaupt und bildet einen Grundpfeiler der historischen Identität der Slowaken.

Im Laufe des zehnten Jahrhunderts geriet das Gebiet der Slowakei schrittweise unter die Kontrolle des expandierenden ungarischen Staates. Um 1526 eroberten die Türken große Teile Ungarns. Der Nordteil des ungarischen Reiches, mit der Slowakei, gelangte unter die Kontrolle der Habsburger. Die ungarische Herrschaft über die Slowakei endete erst mit der Auflösung der Habsburgermonarchie im Jahr 1918.

Danach wurde sie Teil der neu gegründeten Tschechoslowakei, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer kommunistischen Volksrepublik entwickelte. 1993 – vier Jahre nach dem Ende des Kommunismus – lösten die Tschechen und die Slowaken den Staat einvernehmlich auf. Nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft besitzen Letztere einen eigenen Staat.

Lebensniveau und Wirtschaft

Historische und aktuelle Hauptstadt der Slowakei ist Bratislava, dicht gelegen an der Grenze zu Österreich, nur gut 60 Kilometer von Wien entfernt. Die Region Bratislava ist mit Abstand die wirtschaftsstärkste Provinz der Slowakei. Das Bruttoinlandsprodukt liegt hier bei 120% des EU-Durchschnitts, während der Wert für das gesamte Land bei etwa 80% liegt. Die Preise sind in der Hauptstadt höher als im Rest des Landes, liegen jedoch deutlich unter denen in deutschen Metropolen.

Miro Kocur, ein in Bratislava ansässiger Berater: „Ein Abendessen mittlerer Kategorie kostet zwischen 8 und 10 EUR. Und den Cappuccino erhält man selbst in der vergleichsweise teuren Altstadt Bratislavas zwischen 2 und 3 EUR.“ Außerhalb Bratislavas wird es dann noch günstiger: Dort kostet der halbe Liter Bier oft weniger als 2 EUR. Die Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr beläuft sich oft auf nicht einmal 1 EUR. Die Miete für eine Wohnung zwischen von 50 bis 60 Quadratmetern kostet im Durchschnitt zwischen 500 und 600 EUR. Kocur: „Man kann in der Hauptstadt mit etwa 10 EUR pro Quadratmeter für eine Wohnung mittleren bis gehobenen Standards rechnen.“

Nur in der aufwendig sanierten Altstadt liegen die Preise höher.

Schon 20 bis 30 Kilometer von Bratislava entfernt fallen die Wohnungspreise. Besonders günstig wird es im Osten des Landes und in ländlichen Regionen in der Mitte der Slowakei. Grundsätzlich gilt, dass Mieten und Lebenshaltung im Osten des Landes am geringsten sind, während sie in und um Bratislava am höchsten sind.



Die Slowakei hat sich in den Jahren seit Erlangung ihrer Unabhängigkeit wirtschaftlich gut entwickelt. Zwar brach ein Teil der Schwerindustrie nach dem Ende des Kommunismus zusammen, doch in den folgenden zwei Jahrzehnten flossen viele ausländische Investitionen in das Land. Dies gilt besonders für den Automobilsektor. Mittlerweile ist die Slowakei pro Kopf der Bevölkerung in der Automobilproduktion weltweit führend. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei knapp 18.000 USD pro Einwohner – eines der höchsten in Osteuropa.

Auch in steuerlicher Hinsicht bietet die Slowakei einige Vorteile. Die Körperschaftsteuer liegt aktuell bei 21%; eine Gewerbe-, KFZ- oder Erbschaftsteuer gibt es nicht. Vor allem im Westen des Landes, wo fast Vollbeschäftigung herrscht, gibt es Chancen auf einen Job – nicht zuletzt bei den 500 deutschen Unternehmen in der Slowakei, die nach Angaben des Auswärtigen Amtes etwa 100.000 Menschen beschäftigen. Die EU-Mitgliedschaft der Slowakei garantiert die Niederlassungsfreiheit für Deutsche und andere EU-Bürger. Slowakischkenntnisse sind bei der Arbeitssuche immer ein großer Vorteil.

Politik

Die Slowakei ist Mitglied der EU und der NATO, unterhält zugleich aber auch gute Beziehungen zu Russland wie auch China. Besonders der frühere Ministerpräsident Fico hatte sich für eine Annäherung an Moskau und Peking eingesetzt.



Nach dem EU-Beitritt 2004 hatte die Slowakei viele Jahre eine sehr konstruktive Rolle gespielt; 2009 trat sie der Eurozone bei. Der Alleingang der deutschen Regierung in der Flüchtlingsfrage und der anschließende Versuch der EU, die Flüchtlinge auf die osteuropäischen Länder umzuverteilen, hat jedoch viele Slowaken verärgert. Speziell die Aufnahme muslimischer Flüchtlinge wird von einer Mehrheit der Slowaken verweigert. Auch die linkspopulistische Partei „Smer“, die den Regierungschef stellt, lehnt eine Aufnahme von Flüchtlingen konsequent ab. Allerdings wird die Mitgliedschaft in der EU von vielen Slowaken weiter unterstützt.

Aufgrund der Geschichte ist das Verhältnis zum südlichen Nachbarland Ungarn teilweise schwierig. Die ungarische Regierung sieht sich als Vertreterin der Interessen der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Gleichzeitig vertreten Ungarn und die Slowakei durch die „Visegrád-Gruppe“ aber gemeinsam ihre Interessen in der EU. Das Verhältnis der Slowakei zu Tschechien hat sich seit der Auflösung des gemeinsamen Staates wieder verbessert, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer Ebene. Im Frühjahr 2018 führte die Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Freundin zum Rücktritt von Regierungschef Robert Fico. Kuciak hatte über Personen im Umfeld Ficos Recherchen angestellt und dabei aufgedeckt, dass eine Beraterin Ficos Kontakte zur organisierten Kriminalität hatte. Nachfolger Ficos wurde im März 2018 der Smer-Politiker Peter Pellegrini. Er setzte die Koalition der Smer mit der nationalkonservativen „SNS“ und „Most–Híd“, der Partei der ungarischen Minderheit, fort.Der Sieg der Bürgerrechtlerin Zuzana Čaputová bei der Präsidentschaftswahl 2019 war eine Folge des Kuciak-Skandals. Čaputova engagierte sich stark für die Aufklärung des Mordes und fordert eine stärkere Korruptionsbekämpfung. Sie verlangt mehr Rechte für die nationalen Minderheiten sowie die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare und will „eine klar pro-europäische Position vertreten“.

Verbindungen zu Deutschland

Die Slowakei zählt zu den Ländern in Osteuropa, deren historisches Verhältnis zu Deutschland relativ unbelastet ist. Im Mittelalter holten die ungarischen Könige viele deutsche Kolonisten in die Slowakei. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts funktionierte das Zusammenleben zwischen Slowaken und Deutschen gut. Mit der Vertreibung nach 1945 auf Grundlage der Beneš-Dekrete endete die fast tausendjährige Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Die Verkehrsverbindungen in die Slowakei lassen sich durchaus sehen. Mit dem Zug fährt man in nur fünfeinhalb Stunden von München nach Bratislava; zudem werden mehrere direkte Flüge von deutschen Städten in die slowakische Hauptstadt angeboten. Košice, die ganz im Osten gelegene zweitgrößte Stadt der Slowakei, ist weniger gut erreichbar. Flugverbindungen sind seltener als nach Bratislava. Die Slowakei ist von West nach Ost durch eine Zugstrecke erschlossen, die von Bratislava bis nach Košice führt; die Fahrzeit beträgt fünf bis sechs Stunden. Eine entsprechende Autobahnverbindung ist bisher erst in Teilen gebaut worden. Erst ab 2023 soll die Autobahn D1 durchgehend von Bratislava nach Košice und darüber hinaus bis an die ukrainische Grenze fertiggestellt sein.

Autor: Mathias von Hofen / Smart Investor

Diese Analyse aus der Smart Investor-Ausgabe 09/19 bezieht sich auf Daten, die bis zum 31.08.2019 erfasst wurden.



